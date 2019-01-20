Son Dakika Haberleri: Eksi 14 Derecede Balık Avı

Eksi 14 Derecede Balık Avı

7 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, sıcaklığın eksi 14 dereceye kadar düştüğü Habur Çayı'nda balık avlıyor.

Eksi 14 Derecede Balık Avı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, sıcaklığın eksi 14 dereceye kadar düştüğü Habur Çayı'nda balık avlıyor.

Beytüşşebap'tan geçen Habur Çayı yılın her dönemi balıkçıların uğrak yeri haline gelirken, vatandaşlar alabalık türünün yaşadığı çayın derin yerlerinde dondurucu soğuklara aldırış etmeden gün boyu ağ ve serpmelerle balık avlıyor. Kışların sert geçtiği ilçede hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düşmesine rağmen vatandaşlar gün boyu balık avlıyor. Kayalıklara tutunarak balık avlayan vatandaşlar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalışıyor.

Kemal Akkoş adlı balıkçı, sabahın ilk ışıklarıyla beraber balık tutmaya gittiğini belirterek, "Kış aylarında balık çok güzel olduğu için balık avlamaya geldik. Bu yöntemle balık tutmak zevkli oluyor. Sadece büyükleri takılıyor, küçükleri ağların içinden geçtiği için fazla zarar da vermiyoruz. Çünkü aşırı avlanma sonrası burada balık bulamayabiliriz" dedi.

Selim Temel adlı vatandaş ise, beş kişilik bir grupla balık tutmak için soğuklarla mücadele ettiklerini ifade etti. Temel, "Suyun karşı tarafındaki arkadaşımız sırılsıklam oldu. Bu yüzden ateş yaktık, hava çok soğuk. Isındıktan sonra tekrar balık tutmaya çalışıyoruz. Bir saat boyunca ağları seriyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

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