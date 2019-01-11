Eksi 15 Derecede, Kar Altında Havuz Keyfi

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yerli ve yabancı turistler, bir yanda kayak yapıyor, diğer yanda eksi 15 derecede, kar altında havuza giriyor.

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yerli ve yabancı turistler, bir yanda kayak yapıyor, diğer yanda eksi 15 derecede, kar altında havuza giriyor.



Yurt dışı ve Türkiye'nin birçok ilinden Uludağ'a gelenler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuza yoğun ilgi gösteriyor. Ağaoğlu My Mountain Hotel'in misafirleri termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken, açık alanda 39 dereceye kadar ısıtılan sıcak su havuzuna giriyor. Uludağ gibi bir kış turizmi merkezinde açık alanda havuza girmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen Belçika'dan tatil için Uludağ'a gelen Kadir Soy, "Aslında kayak yapmak için gelmiştim ama bu havuza girmek de çok güzel bir duygu. Havuzun içinde üşümüyoruz ama çıkınca çok soğuk" dedi.



'DENEYEN TEKRAR GELİYOR'



Açık alanda havuzun Uludağ'da yalnızca kendi işletmelerinde olduğunu söyleyen otel müdürü Murat Pınarcı, "Otelimizdeki misafirlerimiz genelde kayak yapıyorlar ve dış mekan havuzumuzu tercih ediyorlar. Havuzumuz 37 ile 29 derece arasında yapay yollardan ısıtılıyor. Bu farklı bir uygulama haliyle yoğun ilgi görüyor. Deneyen misafirlerimiz tekrar tekrar bu havuza geliyor" diye konuştu.



- Bursa

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