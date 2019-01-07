Son Dakika Haberleri: Eksi 15 Derecede Terör Operasyonu

Eksi 15 Derecede Terör Operasyonu

46 dakika önce

Eksi 15 derecede terör operasyonuSİİRT - Siirt'te jandarma, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Pervari ve Eruh ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Eksi 15 derecede terör operasyonu

SİİRT - Siirt'te jandarma, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Pervari ve Eruh ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Dondurucu soğuğa aldırmayan Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Pervari ve Eruh kırsalında, dondurucu soğuğa aldırmadan teröristlerin muhtemel kış üstlenmelerine karşı operasyon düzenliyor. Büyük bir kararlılıkla operasyonuna devam eden jandarma ekipleri, bölgede terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

PKK, Jandarma, 3. Sayfa
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