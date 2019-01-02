Eksi 15 Derecede Terörist Avı
50 dakika önce
Mehmetçik, olumsuz hava şartlarına rağmen eksi 15 derecede Hakkari kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Mehmetçik, olumsuz hava şartlarına rağmen eksi 15 derecede Hakkari
kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
, doğa şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadele operasyonlarını sürdürürken, komandolar eksi 15 derecede teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Sırtlarındaki 25-30 kilo ağırlık ve ellerindeki ağır silahlarla tüm olumsuz doğa şartlarına meydan okuyan Mehmetçik, 2 metreden fazla kar altındaki Hakkari kırsalında teröristleri kovalıyor.
(Derya Yetim/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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