Son Dakika Haberleri: Eksi 15 Derecede Terörist Avı

Eksi 15 Derecede Terörist Avı

50 dakika önce

Mehmetçik, olumsuz hava şartlarına rağmen eksi 15 derecede Hakkari kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Eksi 15 Derecede Terörist Avı, System.String[]
Mehmetçik, olumsuz hava şartlarına rağmen eksi 15 derecede Hakkari kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, doğa şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadele operasyonlarını sürdürürken, komandolar eksi 15 derecede teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Sırtlarındaki 25-30 kilo ağırlık ve ellerindeki ağır silahlarla tüm olumsuz doğa şartlarına meydan okuyan Mehmetçik, 2 metreden fazla kar altındaki Hakkari kırsalında teröristleri kovalıyor.

(Derya Yetim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:16:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eksi 15 Derecede Terörist Avı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]