Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor

29.01.2021 09:13

Son yıllarının en zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Iğdır'da geceleri eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Son yıllarının en zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Iğdır'da geceleri eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava, Doğunun Çukurova'sında hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığı bazı yerlerde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Iğdır'da önceden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan birçok köy yolu açıldı. Iğdır'da çok sayıda araç ise soğuktan dondu. Sürücüler donan araçlarının altında ateş yakarak mazot depolarını ısıtmaya çalıştılar. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniye ile sararak soğuktan etkilenmesini önlemeye çalıştı. Iğdır'da bu yılın çok soğuk geçtiğinin belirten Göktuğ Yiğit isimli vatandaş, "Bu sene Iğdır'da gerçekten çok soğuk bir hava var. Iğdır normalde havası çok güzel bir şehir ama bu sene hava sıcaklığı eksi 10 ile 15 dereceyi buldu. Kar yağdıktan sonra mahalle aralarında çok buz oluyor. Arabalar donduğu için geceden iki defa arabayı çalıştırmak lazım veya deponun altını ısıtarak aracı çalıştırmak lazım yoksa başka şekil araç çalışmaz" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise uyarılarda bulunarak, bölgemiz genelinde görülecek kar yağışlarının bugün sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (15-45 cm.) şeklinde olması beklendiği belirtildi. Ayrıca tüm bölgeler için buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

-İHA-

Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu, Iğdır, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Soğuk hava Iğdır'da hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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