Eksi 15'i Gören Kars'ta Araçlara Halı ve Kilimli Önlem

Eksi 15'i gören Kars'ta araçlara halı ve kilimli önlem -Hava sıcaklığı eksi 15'i gördüğü Kars'ta, vatandaşlar gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, branda ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.

Eksi 15'i gören Kars'ta araçlara halı ve kilimli önlem

-Hava sıcaklığı eksi 15'i gördüğü Kars'ta, vatandaşlar gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, branda ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.



KARS - Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle önlem aldı.

Hava sıcaklığı eksi 15'i gördüğü Kars'ta, vatandaşlar gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, branda ne bulduysa araçlarının üzerine örttü. Vatandaşların araçlarının üzerini örtmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, arabalarının üzerini örtmediklerinde sabahları araçlarının çalışmadığını belirttiler. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydettiler.

Öte yandan soğuk havanının etkili olduğu kentte iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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