Eksi 16 Derecede Balık Avı

- Eksi 16 derecede balık avı Gece balık avına çıkan vatandaşlar ateş yakarak Habur Çayı kenarında sabahlıyorŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütüne vurulan darbelerin ardından oluşan huzur ortamıyla vatandaşlar eksi 16 derecede balık tuttukları Habur Çayı kenarında ateş...

- Eksi 16 derecede balık avı

Gece balık avına çıkan vatandaşlar ateş yakarak Habur Çayı kenarında sabahlıyor



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütüne vurulan darbelerin ardından oluşan huzur ortamıyla vatandaşlar eksi 16 derecede balık tuttukları Habur Çayı kenarında ateş yakarak sabahlıyor.

Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayında vatandaşlar, kış aylarında hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü bölgede köylerde akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar balık avlamanın keyfini çıkarıyor. Kış aylarında soğuk suda toplu halde gezen balıkları tutmak zor olunca vatandaşlar akşam karanlığından faydalanarak balık avlıyor. Serpme ve ağlarla balık tutan vatandaşlar Habur Çayı kenarında ateş yaktıktan sonra balıkların ışığa geldiğini, bu yüzden daha rahat balık tuttuklarını söyledi. Fersat Temel adındaki vatandaş dondurucu soğuklarda balık tutmanın keyif verdiğini belirterek, "Yılın belirli zamanlarında balık avlıyoruz. Kış aylarında balık güzel olduğu için gece ağlar kurup balık tutuyoruz. Ateş yakıyoruz. Dere kenarında bulunan çöpleri yakıyoruz. Işığı gören balıklar ışığa doğru geliyor. Bizde balıkları tutuyoruz. Tuttuğumuz balıklar 2 ile 4 kilogram arasında değişiyor. Sabaha kadar böyle uğraşıyoruz. Havalar çok soğuk ama eğlenceli oluyor" dedi.

Kış ayları boyunca dondurucu soğuklara aldırış etmeyen vatandaşlar gece gündüz Habur Çayı kenarında balık tutmak için ilginç yöntemler uyguluyor. Kimi ailenin geçimini sağlamak için tuttuğu balıkları satıyor, kimi de hobi amaçlı sabalara kadar balık tutmanın keyfini çıkarıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden temizlenince vatandaşlar dere kenarında piknikler yapıp sabaha kadar balık avlıyor. İlçe merkezi ve köylerde terör yerine huzurun gelmesi vatandaşları sevindiriyor. Vatandaşların uzun yıllar sonra oluşan huzurun keyfini çıkarıyor.

(SRD-AKK-Y)

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