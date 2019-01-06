Son Dakika Haberleri: Eksi 17 Dereceye Rağmen Akın Ettiler

Eksi 17 Dereceye Rağmen Akın Ettiler

1 saat önce

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Eksi 17 Dereceye Rağmen Akın Ettiler, System.String[]
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Soğuk havaya ve yoğun sise aldırmayan vatandaşlar, Uludağ'a çıkmak için teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklara neden oldu.

Kar kalınlığının 114 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen tatilciler hafta sonu tatilinde 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'ı doldurdu. Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklara neden oldu. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kayak yapmayı yeni öğrenenlerin ise zorlandığı görüldü. Günübirlik gelen bazı vatandaşlar ise kızak yaparak kar topu oynadı. Hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 12 derece olarak ölçülürken, en düşük sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da, kar kalınlığı ise 114 santimetre olarak ölçüldü. Sömestr tatilinin yaklaşması ile birlikte otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Kar, Uludağ, Güncel
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