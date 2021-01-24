Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu - Son Dakika
Üye Girişi

Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu

24.01.2021 08:48
Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, kar sonrası hava sıcaklığı, geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, şelaleler buz tuttu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, kar sonrası hava sıcaklığı, geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, şelaleler buz tuttu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan şelaleler donunca ortaya güzel görüntüler çıktı.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 17 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı, ilçe beyaza büründü. Beytüşşebap bölgesinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düşmesiyle buz tuttu, ortaya güzel görüntüler çıktı. 2 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar güzellikleri ile göz kamaştırırken, yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü.


YORUMLAR
500
Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı! Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı! Ergan Dağı muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor Ergan Dağı muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Uludere, Habur, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:59 İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor
09:49 İmam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
09:41 Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor
09:43 Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
09:22 Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan Diyarbakır'da kemikleri bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan için skandal sözler
09:20 Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı
09:19 Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak
09:12 Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın
09:11 Sokak ortasında sevgilisinden şiddet gören genç kız şikayetçi olmadı
09:03 Fener, forvet transferinde tanıdık bir isimle anlaştı: Batshuayi bugün İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 10:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement