Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 17 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı, ilçe beyaza büründü. Beytüşşebap bölgesinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düşmesiyle buz tuttu, ortaya güzel görüntüler çıktı. 2 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar güzellikleri ile göz kamaştırırken, yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu - Son Dakika

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