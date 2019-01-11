Eksi 18 derecede buz tutan Girlevik Şelalesinde 2 metre boyunda buz sarkıtları oluştu
ERZİNCAN - Erzincan
'da ki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan
beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu.
Şelalede uzunluğu 5-6 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldular.
Girlevik şelalesi önüne fotoğraf çektiren bir vatandaş yaptığı konuşmada; "Girlevik Şelalesindeyiz. Çok güzel bir ortam var burada. Tüm Erzincanlıların bu sarkıtları bu manzarayı görmesini arzu ediyorum. Çok kar kalınlığı var burada. Yürümekte de çok zorluk çekiyoruz. Çok güzel fotoğraflar elde ettik burada. Herkesin bu manzarayı tatmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Amatör olarak fotoğraf çeken Özgür İlhan isimli başka bir vatandaş ise yaptığı konuşmada, Yaz ayların geldiği Girlevik Şelalesine kış ayında ilk kez geldiğini belirterek, yaklaşık 2 metreye yakın buz sarkıtlarını olduğunu ifade etti.