Son Dakika Haberleri: Eksi 20'de Buz Gibi Suya Aldırış Etmeden Balık Avlıyorlar

Eksi 20'de Buz Gibi Suya Aldırış Etmeden Balık Avlıyorlar

8 dakika önce

Eksi 20'de buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyorlarKARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının eksi 20'lerde seyrettiği Kars'ta köylüler soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyorlar.

Eksi 20'de buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyorlar

KARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının eksi 20'lerde seyrettiği Kars'ta köylüler soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyorlar.
Kentte, köylüler Kars Çayı'nın kısmen donan kısımlarına gelerek ağla balık tutmaya çalışıyorlar. Soğuk havada buz gibi suya giren köylüler, yarı buz tutmuş yerlere ağlarını atarak balık tutuyor.
Özellikle buz tutmuş bölgelerde ağlarının yarısını buzun üzerine yarısını suya bırakan köylüler, buzun üzerine çıkarak kırıyor. Daha sonra buzun altındaki balıkların ağın içerisine gitmesini sağlayan köylüler, bu şekilde balık avlayarak köyün ve evlerinin balık ihtiyaçlarını karşılıyor.
Köylüler, soğuk ve ağır kış şartlarına rağmen evlerine götürebilecekleri birkaç balık için her gün kilometrelerce yürüyerek Kars Çayı'nın kısmen donan bölgelerine geliyor. Ellerindeki ağları atarak soğuk suyun içerisinde balık avlayan köylüler zaman zaman da kırılan buzun üzerinde düşme tehlikesi atlatıyor.
Sabahın erken saatlerinde kilometrelerce kar ile buzları yürüyerek geçen ve gün boyu avlanan köylüler, meşakkatli saatlerin sonunda evlerine poşet dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Öte yandan, Kars Çayı'nda ağla balık avlayan köylüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Kars Çayı, Sibirya, Kars, Genel
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