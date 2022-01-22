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Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

22.01.2022 07:50

Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta tamamen buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

BAYBURT - Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta tamamen buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bayburt'ta, Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi'nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi buz tuttu.

Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor. Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.

Yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 15 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Bayburt, Kopuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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