Son Dakika Haberleri: Eksi 20 Derecede İçme Suyu Çalışması

Eksi 20 Derecede İçme Suyu Çalışması

1 saat önce

Eksi 20 derecede içme suyu çalışmasıVAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde eksi 20 derecede çalışmalarını sürdürüyor.

Eksi 20 derecede içme suyu çalışması

VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde eksi 20 derecede çalışmalarını sürdürüyor.
İlçenin Zülfübulak Mahallesi'nin kırsalında yaşanan su arızasına müdahale eden VASKİ ekipleri, eksi 20 dereceyi bulan havada bir metreyi geçen kar kalınlığının altındaki arızayı onardı. Mahalle halkı, su ihtiyaçlarını gideren ekiplerin zor şartlarda çalışmasına şahitlik ettiklerini belirterek, "Büyük fedakarlık gösterdiler. Tüm VASKİ ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

Çaldıran, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel
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