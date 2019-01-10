Son Dakika Haberleri: Eksi 20 Soğukta Spor İçin İyilik Dağıttılar

Eksi 20 Soğukta Spor İçin İyilik Dağıttılar

54 dakika önce

Eksi 20 soğukta spor için iyilik dağıttılarARDAHAN - Ardahan Üniversitesi BESYO öğrencileri tarafından Ardahan merkez köylerinden Yukarı Kurtoğlu Köyü'nün eski harap olmuş kullanılmayan kömürlüğü birlik ve beraberlik ile kapalı spor salonuna dönüştürüldü.

Eksi 20 soğukta spor için iyilik dağıttılar

ARDAHAN - Ardahan Üniversitesi BESYO öğrencileri tarafından Ardahan merkez köylerinden Yukarı Kurtoğlu Köyü'nün eski harap olmuş kullanılmayan kömürlüğü birlik ve beraberlik ile kapalı spor salonuna dönüştürüldü.
ARÜ Besyo öğrencileri eksi 20 derecede köyde okuyan kardeşlerine yeni bir kapalı spor salonu yapmak için yola çıktılar. Besyo öğrencileri soğuk havaya rağmen el birliği ile Yukarı Kurtoğlu'nun kullanılmayan harap olmuş kömürlüğüne yeniden düzenleyerek Yukarı Kurtoğlu ilköğretim okulunda okuyan minik kardeşleri için temiz sıcak bir salon yaptılar.
Ardahan Üniversitesi Besyo eğitmenlerinden Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Atalay yaptığı açıklamada; "Şu anda Ardahan'da merkeze bağlı Yukarı Kurtoğlu köyündeyiz ve Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek okulu olarak bu köyde bulunan ilk okula bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret kapsamında da okulun eski binası kömür deposu olarak kullanılıyordu. Bu binadaki kömürleri boşaltacağız ve boyasını badanasını yaparak ilk okul için küçük bir beden eğitimi salonu oluşturacağız.
Çocuklarımız kışında olsa beden eğitimi ve spor derslerini bu salonda sıcak bir ortamda işleyecekler. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Biberi'nde hediyeleri olan birkaç spor malzemesi okulumuza hediye ederek çocuklarımızın Beden eğitimi ve Spor derslerinden geri kalmaması için bizde elimizden geldiğince katkılar sağladık." Dedi.
Ardahan Üniversitesi Besyo öğrencilerinden Mertcan Ayebe ise "Bu gün burada Ardahan Üniversitesi Besyo olarak Besyo yöneticilerimizin önderliğinde Köyün ilk ve orta okulu için bir spor salonu yapmaya çalışıyoruz, salonun eski hali depo olarak kullanılıyordu, birazdan salonun içini jimnastik ve spor malzemeleri ile dolduracağız daha sonra bu köyün öğrencilerine bir spor salonu armağan etmiş olacağımız için çok mutluyuz! diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:12 Kaynak: İHA

Ardahan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi İtalyan Siyasetçi, Atatürk Havalimanında Gözlük Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:06:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eksi 20 Soğukta Spor İçin İyilik Dağıttılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]