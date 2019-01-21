Son Dakika Haberleri: Eksi 22 Derecede Havaya Serpilen Sıcak Su Buz Taneciklerine Dönüştü

Eksi 22 Derecede Havaya Serpilen Sıcak Su Buz Taneciklerine Dönüştü

49 dakika önce

Eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştüGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü.

Eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü.
Gümüşhane genelinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, sabah saatlerinde Şiran ilçesinde eksi 22 dereceye kadar düştü.
Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen Ceyhun Kurt isimli bir vatandaş havaya sıcak su serperek durumu test etti ve bu görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.
Daha önce sosyal medyada bu tür videoları izlediğini belirten Kurt, "Sabah saatleri olmasına rağmen Şiran'da hava sıcaklığı şuan eksi 22 derece. Bu deneyi daha önce internette görmüştüm. Sıcak suyu havaya serpince adeta buza dönüşerek yere düştü. Ortaya güzel bir manzara çıktı" dedi.
Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Sabah, Gümüşhane, Şiran, Ekonomi
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