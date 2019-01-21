Eksi 22 Derecede Havaya Serpilen Sıcak Su Buz Taneciklerine Dönüştü
49 dakika önce
Eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştüGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü.
Eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane
'nin Şiran
ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 derecede havaya serpilen sıcak su buz taneciklerine dönüştü.
Gümüşhane genelinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, sabah saatlerinde Şiran ilçesinde eksi 22 dereceye kadar düştü.
Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen Ceyhun
Kurt isimli bir vatandaş havaya sıcak su serperek durumu test etti ve bu görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.
Daha önce sosyal medyada bu tür videoları izlediğini belirten Kurt, "Sabah
saatleri olmasına rağmen Şiran'da hava sıcaklığı şuan eksi 22 derece. Bu deneyi daha önce internette görmüştüm. Sıcak suyu havaya serpince adeta buza dönüşerek yere düştü. Ortaya güzel bir manzara çıktı" dedi.
Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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