Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler - Son Dakika

Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler

Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler
Son Güncelleme: 24.01.2021 10:10

HAVA sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Kars Çayı üzerindeki hidroelektrik santralinde meydana gelen buzlanma, ilginç görüntüler oırtaya çıkardı.

HAVA sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Kars Çayı üzerindeki hidroelektrik santralinde meydana gelen buzlanma, ilginç görüntüler oırtaya çıkardı.

Kars'ta etkili olan dondurucu hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25'lere kadar düştüğü kentte buzulları aratmayan görüntüler yaşanıyor. Akarsuların, barajların, şelalelerin donduğu kentte kardan ve buzdan manzaralar dikkat çekiyor. Özellikle de Kars Çayı üzerindeki hidroelektrik santrali buzdan şelaleye dönüştü. Buzulları andıran görüntüler dikkat çekti. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar da bölgeyi fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.


Kaynak: DHA

Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler - Son Dakika
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