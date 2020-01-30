Eksi 25 derecede geç saatlere kadar Elazığ ve Malatya için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eksi 25 derecede geç saatlere kadar Elazığ ve Malatya için seferber oldular - Son Dakika

Eksi 25 derecede geç saatlere kadar Elazığ ve Malatya için seferber oldular

31 dakika önce

Türk Kızılayı Yüksekova Şubesi üyeleri, soğuk havaya aldırmadan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gece eksi 25 derecede yardım topluyorlar.

Eksi 25 derecede geç saatlere kadar Elazığ ve Malatya için seferber oldular, System.String[]

Türk Kızılayı Yüksekova Şubesi üyeleri, soğuk havaya aldırmadan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gece eksi 25 derecede yardım topluyorlar.


24 Ocak gecesi 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyaları devam ederken,Türk Kızılayı Yüksekova Şubesi de depremzedeler için yoğun bir çalışmayla gece gündüz çalışıyorlar. Cengiz Topel Caddesi Merkez İhsaniye Camisi karşısında stand kuran Kızılay üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden yardım malzemelerini bir arya getiriyor. Eksi 25 derecede yardım toplayan Kızılay üyeleri, tenekeue attıkları odunları yakarak ısınmaya çalıştılar. Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Kızılay Şube Başkanı Yılmaz Göksal, "Yüksekova Kızılay Şubesi gönüllü gençleri gece gündüz, kar kış demeden Elazığ için bir araya geldiler. Zaman ve işlerine ara verip adeta bir orkestranın enstrümanları gibi bir araya geldiler. Her biri kendi çevresine bir ses vererek gecenin soğuğuna rağmen yardım topladılar. Bu bir vicdani hassasiyettir. Bir inanç meselesidir. Bir basirettir. Gençlerimizin bizlere, büyüklerimize tam bir örnek abidesi olduğunu gösterdiler. Oturduğu yerden söylemek değil eylemleri ile bizleri duygulandırdı. Bu bağışlar için ilgi ve alakaları halkımıza, esnafımıza, öğretmenlerimize, gençlerimize tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Türk Kızılayı, Yüksekova, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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