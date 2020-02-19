Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar - Son Dakika
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Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

7 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde elektrik şirketi personeli etkili olan soğuklara aldırış etmeden 7/24 hizmet veriyor.

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde elektrik şirketi personeli etkili olan soğuklara aldırış etmeden 7/24 hizmet veriyor.


Hava sıcaklığının eksi 25'e kadar düştüğü Aşkale'de elektrik şirketi personeli ilçe merkezi ve köylerde aksamama yaşanmaması için var güçleriyle çalışıyorlar.


Soğuk havaya aldırmadan işlerini aksatmamak için yanlarında götürdükleri odunlarla yaktıkları ateşle ısınan personeller zor şartlar altında çalışmaya devam ediyor. - ERZURUM

Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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