Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

23.01.2021 15:57

Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gündüz saat 14.00'da eksi 25 derece düşmesiyle birçok aracın yakıt depoları donmasıyla yolda mahsur kaldılar.

Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gündüz saat 14.00'da eksi 25 derece düşmesiyle birçok aracın yakıt depoları donmasıyla yolda mahsur kaldılar.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu Sibirya soğukları yaşanıyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van'ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplanırken araçları donan İranlı tır şoförleri eksi 25 derecede aralarının çalışması için namaz kılarak dua ettiler. D 975 uluslararası Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda seyreden tırlar araçlar hareket halindeyken yakıt depoları buz tuttu. Tır sürücüler, verilen 7 saatlik uğraşın ardından yakıt deposunu ateşle ısıtarak araçlarını çalıştırmaya çalışıyorlar. Çaldıran Belediyesi donan araçların çalışmaları için gerekli her türlü yardımda bulunuyor.

Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı
Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı
Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı
Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi, Çaldıran, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı - Son Dakika


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