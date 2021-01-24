Eksi 25\'te nefes kesen cirit gösterisi

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Eskigeçit (Bezirgan) köyünde, sıfırın altında 25 derecede sahaya çıkan gençler, cirit oynadı. Soğuk havada hem sporcular hem de atları zor anlar yaşadı. Atların tüyleri ve kirpikleri buz tutarken, gençlerin de kirpikleri kırağı tuttu.

Eskigeçit köyünde gençler tarafından cirit gösterisi yapıldı. Köylüler karla kaplı saha kenarında ateş yakarak gösteriyi izledi. Devre arasında yakılan ateşin yanınan gelen sporcular da ellerini ısıtıp yeniden maça çıktı. Gösteri maçında dört nala koşan atların vücutlarından ve ağızlarından çıkan buhar soğuğun ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren cirit karşılaşmasında gençler keyifli anlar yaşadı.

Cirit oyununun ardından Eskigeçit köyünde konuk oldukları evde ikramlarda bulunulan gençler, sohbet sonrası köylerine doğru at üstünde yola koyuldular.