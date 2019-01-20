Son Dakika Haberleri: Eksi 3 Derecede Kulaç Attılar

Eksi 3 Derecede Kulaç Attılar

1 saat önce

Eksi 3 derecede kulaç attılarKAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar, eksi 3 derecede düzenlenen yüzme şenliğinde dereceye girmek için kulaç attı.

Eksi 3 derecede kulaç attılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar, eksi 3 derecede düzenlenen yüzme şenliğinde dereceye girmek için kulaç attı.
Bünyan Dostları Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bünyan Kış Yüzme Şenliği'nin 8'incisi düzenledi. Bünyan ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mesire Alanındaki doğal havuzda eksi 3 derecede suya giren 30 kişi, dereceye girmek için kulaç attı.
Etkinlik hakkında bilgiler veren Bünyan Dostları Grubu Başkanı Şener Serim, "8'inci Bünyan Kış Yüzme Şenliğini bu sene de tamamladık. Bünyan ilçesini tanıtmak amacıyla Ocak ayında düzenlediğimiz şenliğimiz, bu sene de Bünyan Belediyesi'nin desteğiyle tamamlandı. Amacımız, Bünyan'ımızın tarihini ve kültürünü insanlara tanıtmaktır. Etkinliğimize 10 ilden katılımcı geldi. Yarış öncesinde arkadaşlarımız 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptılar. 30'a yakın arkadaşımızda yarışmada dereceye girmek için yarıştılar. Katılımcılar teşekkür ediyorum. Buradaki su, yaz kış 17 derecedir. Dışarıda hava -3 derece ama suyumuz 17 derece olduğu için kaplıca etkisi yapıyor" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Kayseri, Bünyan, Genel
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