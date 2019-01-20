Son Dakika Haberleri: Eksi 3 Derecede Yüzme Şenliği

Eksi 3 Derecede Yüzme Şenliği

1 saat önce

KAYSERi'nin Bünyan ilçesinde Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen kış yüzme şenliğinde 1'i kadın 35 kişi, eksi 3 derecede yapay gölette kulaç attı.

Eksi 3 Derecede Yüzme Şenliği, System.String[]
KAYSERi'nin Bünyan ilçesinde Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen kış yüzme şenliğinde 1'i kadın 35 kişi, eksi 3 derecede yapay gölette kulaç attı.

Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından Bünyan ilçesinde düzenlenen 8'inci kış yüzme şenliğine Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. Yüzme şenliği öncesi 5 kilometre doğa yürüyüşü yapan sporcular daha sonra düzenlenen yüzme yarışmasına katıldı. Etkinliğe katılan 35 kişi eksi 3 derece soğuğa aldırış etmeyen 15 derece sıcaklıktaki gölette yarıştı. 9 yaşındaki Barkın Biçer ve 13 yaşındaki Neslihan Aydeniz'de katıldığı yüzme yarışmasında birinci Mersin'den gelen Mehmet Şarabi oldu. Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, Bünyan'ı tanıtmak ve insanlara doğayı sevdirmek için yarışmanın her yıl düzenlendiğini söyledi.  Sporculardan Tuğrul Paksoy, 20 günde bir göle gelerek yüzdüğünü kaydetti.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

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