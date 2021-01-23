Eksi 32 derecede çamaşırlar dondu, evler dev buz sarkıtlarının altında kaldı - Son Dakika

Eksi 32 derecede çamaşırlar dondu, evler dev buz sarkıtlarının altında kaldı
23.01.2021 12:02
Eksi 32 derecede çamaşırlar dondu, evler dev buz sarkıtlarının altında kaldı Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle kuruması için ipe serilen çamaşırların dondu, evler dev buz sarkıtlarının altında kaldı.
Eksi 32 derecede çamaşırlar dondu, evler dev buz sarkıtlarının altında kaldı
AĞRI - Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle kuruması için ipe serilen çamaşırların dondu, evler dev buz sarkıtlarının altında kaldı.
Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkisini hissettiren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte yaşayan vatandaşların kuruması için evlerinin bahçesinde bulan ipe sardıkları çamaşırlar, termometrelerin eksi 32 dereceyi gösterdiği dondurucu soğuklar nedeniyle dondu. Üzerinde oluşan buzlar nedeniyle çamaşırlar kaskatı kesildi. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan dere ve nehirler ise Ağrı'da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.
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