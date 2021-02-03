Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

03.02.2021 09:46

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor Erzurum'da donmayan göl olarak bilinen Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor.

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

ERZURUM - Erzurum'da donmayan göl olarak bilinen Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor. Etrafı karla dolu olmasına rağmen donmayan göl görenleri ise şaşkına çeviriyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü köyünde bulunan Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması. Ayrıca yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu da iddia ediyor. Şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün ise donmaması gören vatandaşları şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Öte yandan gölü kutsal olarak nitelendiren köylüler ise gölde yaşayan balıkları yem ve ekmek ile besliyor.

"Ateşe atlayan kadın balık, ateş ise su oldu"

Gölün efsanesinin mağarada yaşayan çoban ve çobanın eşi ile başladığını belirten Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, "Bu gölün efsanesi gölün kenarında yaşayan çoban ve eşiyle başlıyor. Sabah saatlerinde çoban koyun sürüsünü otlatmaya götürdüğü sırada fakir bir adam bu bölgeye gelir. Herkesten şeker, un ve yağ gibi malzemeler istemeye başlar. Bu sırada çobanın eşini gören fakir adam kadın güzel olduğu için sende Allah rızası için bir öpücük ver der. Kadın Allah rızasını duyunca sesi çıkmaz ve kabul eder. Kadın akşam bu olayı kocasına anlatır ve kocası da bu olay karşısında bir ateş yakar ve karısına ateşe atlamasını söyler. Kadında hiç tereddüt etmeden ateşe atlar. Efsaneye göre ateşe atlayan kadın balık olurken ateş ise su olur. Ziya Paşanın kitaplarında yazdığına göre efsanelerden bir tanesi budur" dedi.

"Eksi 50 derece soğuk havalarda bile balıklı göl donmuyor"

Eksi 50 derecede bile suyun donmadığını ve gölün şifalı özelliklerinin olduğunu da kaydeden Küçükler, "Bu suyun diğer bir özelliği ise eksi 50 dereceyi gördüğü halde donmamasıdır. Eksi 50 derecelik havada aksine suyun daha sıcak olmasıdır. Suyun sıcaklığı soğuk havalarda 22 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu suyun aktığı 4 kilometrelik mesafe boyunca her yerde yeşil çimler mevcuttur. Suyun şifa özelliği de var. Köyümüzde yaşayan hiçbir vatandaşımızın romatizma hastalığı yok. Vatandaşlar yaz kış buraya gelip suya girerler bu sebeple hastalanmazlar" açıklamalarında bulundu.

(ÇK-AT-BA-Y)

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

Balıklı Göl, Aziziye, Erzurum, Mevla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Instagram'a bomba özellik: Silinen gönderiler 30 gün süre içinde geri yüklenebilecek Eve gelen baba, 8 haftalık bebeğinin cansız bedenini küvet içinde buldu Bakan Soylu'dan "Erdoğan siyaseti bırakınca ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Ondan sonra siyaset yapmam Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara mutant virüsten korunmak için 3 yeni tedbir önerisinde bulundu 16 gün önce Survivor 2021'ye katılan isim, yarışmaya veda etti ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: İstifayı düşünmüyorum, bu kriz 6 ay içinde biter Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: İstifayı düşünmüyorum, bu kriz 6 ay içinde biter         
09:40
Kas spazmı geçiren genç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu Kas spazmı geçiren genç şarkıcı Aleyna Tilki hastanelik oldu         
09:30
5 kez basılan kıraathanede yine aynı manzara! Polisi gören bir kişi canı pahasına camdan atladı 5 kez basılan kıraathanede yine aynı manzara! Polisi gören bir kişi canı pahasına camdan atladı         
09:18
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Son Dakika: Gramaj hilesi, Son Dakika: Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı         
08:35
Rus ruletinin sonu kanlı bitti! Silahın içindeki tek kurşun kafasının diğer yanından çıktı Rus ruletinin sonu kanlı bitti! Silahın içindeki tek kurşun kafasının diğer yanından çıktı         
08:23
Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu         
07:53
Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı         
02:16
Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım         
00:21
İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu         
22:59
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?" sorusuna temkinli yanıt         
22:38
4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir 4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir         
17:28
Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu         
16:04
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz         
15:50
Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü         
15:10
Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 09:59:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei