Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler - Son Dakika

Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler

6 saat önce

Küthaya'nın Emet ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol merkezlerinde hem denetim yapıldı hemde vatandaşlara çikolata ikram edilerek yeni yılları kutlandı.

Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler, System.String[]

Küthaya'nın Emet ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol merkezlerinde hem denetim yapıldı hemde vatandaşlara çikolata ikram edilerek yeni yılları kutlandı.


Emet Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yılbaşı gecesi kentin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında uyardı. Ayrıca araçlarda kapsamlı arama yapıldı. Yapılan tarafik ve asayiş uygulamasında trafik ekipleri, vatandaşlara çikolata ikram ederek yeni yılını kutladı.


Vatandaşlar yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını ve eksi 5 derecede yılbaşında görev yapan polis ekiplerine teşekkür ettiler. Ayrıca polis ekiplerinin çikolata dağıtarak yeni yıllarını kutlamalarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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