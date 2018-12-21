Son Dakika Haberleri: Eksi 5 Derecede Volkan Konak Konseri

Eksi 5 Derecede Volkan Konak Konseri

9 saat önce

Eksi 5 derecede Volkan Konak konseri Volkan Konak: "Şarkıları söylerseniz daha az üşürsünüz"KIRKLARELİ - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi dolayısıyla kentte eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi.

Eksi 5 derecede Volkan Konak konseri
Volkan Konak: "Şarkıları söylerseniz daha az üşürsünüz"

KIRKLARELİ - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi dolayısıyla kentte eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi.
Eksi 4 derecede dondurucu soğuğa rağmen Özgürlük ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce Kırklarelili Volkan Konak ile birlikte sevilen şarkılarını söylediler.
Sahneye çıkan Volkan Konak, havanın soğuk olmadığını belirterek " Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne geliş günü. Onlar silah arkadaşları ile birlikte bu ülkeye hayatlarını vermiş. O yüzden bu akşam bize de üşümek yok" dedi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Konak, sevilen şarkılarını koro halinde Kırklareli halkı ile birlikte seslendirdi.
Sahne performansından dolayı Konak'a teşekkür eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bundan 88 yıl önce beyaz bir tren Kırklareli'ne geldi. İçinden çelik bakışlı mavi gözleri ile Mustafa Kemal indi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:40 Kaynak: İHA

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