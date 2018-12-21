Eksi 5 Derecede Volkan Konak Konseri
9 saat önce
Eksi 5 derecede Volkan Konak konseri Volkan Konak: "Şarkıları söylerseniz daha az üşürsünüz"KIRKLARELİ - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi dolayısıyla kentte eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi.
Eksi 5 derecede Volkan Konak
konseri
Volkan Konak: "Şarkıları söylerseniz daha az üşürsünüz"
KIRKLARELİ - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Kırklareli
'ne gelişi dolayısıyla kentte eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi.
Eksi 4 derecede dondurucu soğuğa rağmen Özgürlük ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce Kırklarelili Volkan Konak ile birlikte sevilen şarkılarını söylediler.
Sahneye çıkan Volkan Konak, havanın soğuk olmadığını belirterek " Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne geliş günü. Onlar silah arkadaşları ile birlikte bu ülkeye hayatlarını vermiş. O yüzden bu akşam bize de üşümek yok" dedi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Konak, sevilen şarkılarını koro halinde Kırklareli halkı ile birlikte seslendirdi.
Sahne performansından dolayı Konak'a teşekkür eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, "Bundan 88 yıl önce beyaz bir tren Kırklareli'ne geldi. İçinden çelik bakışlı mavi gözleri ile Mustafa Kemal indi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:40 Kaynak: İHA
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