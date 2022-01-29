Eksi 6 derece soğuk havada termal havuzun keyfini çıkardılar - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde termal otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, karlı havanın ardından eksi 6 derece soğuk havada yaklaşık 40 derece sıcaklığındaki havuzda yüzdüler.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi'nde bölgede yaklaşık 3 bin metre derinlikten doğal yollarla kendi halinde yüzeye çıkan şifalı termal su birçok hastalığın tedavisine kullanılıyor. Bölgede kurulan termal otellerde yerli ve yabancı turistler her mevsim konaklamak için geliyor. Özel açılan sondaj kuyulardan çıkartılan 180 derece sıcaklığındaki termal sulardan ise elektrik enerjisi de üretiliyor. Antalya'dan arkadaşlarının yanına gezmeye gelen Veli Güler, eksi 6 derecede termal havuz keyfi yaşamayı tercih ettiğini belirterek; "Antalya'dan arkadaşlarımın yanına geldim ve burası soğuk olmasına rağmen sıcak su çok güzel. Su şifalı olduğu için herkese tavsiye ederim, hem rahatlatıyor. Dışarısı eksi 6, suyu içerisi galiba 50-60 derece bu duygu çok güzel bir şey" dedi.

"Eksi 6 derece ve kar içerisinde termal havuza giriliyor"

Açık havada termal havuzda yüzmenin daha güzel olduğunu buna klimaterapi olarak adlandırdıklarını belirten termal otel sahibi Mustafa Şen; "15 senede ilk defa bir kar yağdı, şuanda eksi 6 derece ve kar içerisinde termal havuza giriliyor. Açık havuz olduğu için içerisinde 1-2 saat durabilirsin, klimaterapi havuz diyoruz. Kapalı havuzlarda ise bu kadar duramazsınız ama şu soğukta, şu karın altında bu termal havuzların keyfi daha da güzel. Kar ve yağmur yağarken havuzun tadı daha da güzel olur. Suyun özelliği kükürtlü, sülfatlı ve mineralli olmasıdır. Suyun çıkışları da doğal çıkışlı bir kaynaktır. Kuyulardan çıkmıyor, sondajlı bir su değil, hiçbir kimyasal olmadan direk depolara depolardan da havuzlara geliyor. Tabi çıkışta yaz aylarında suyun sıcaklığı 90-95 derece, şuanda ise soğuğun etkisi ile 80-75 derece arasındadır. Havuza verdiğimiz suyun sıcaklığı ise 38-40 derece bir sudur. Bu suda rahatça yüzebiliyorsun, bu soğukta eksi 5 ile 6 derecenin altında soğuk havalarda bu havuzun tadı termal havuzda yüzmek daha da güzel oluyor" diye konuştu.