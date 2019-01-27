Eksi 6 Derecede, Kar Üzerinde Yüzdü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, eksi 6 derecelik sıcaklığa aldırış etmeyen Mehmet Şükrü Akay, soyunduktan sonra şort giyip, bone takarak, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerindeki kar üzerinde yüzdü.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, eksi 6 derecelik sıcaklığa aldırış etmeyen Mehmet Şükrü Akay, soyunduktan sonra şort giyip, bone takarak, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerindeki kar üzerinde yüzdü.



İlçede 6'ncısı düzenlenecek 'Kardan Boğa Şenlikleri' için Yusufeli'ne gelen Mehmet Şükrü Akay, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde 1 metreye ulaşan karın keyfini çıkardı. Eksi 6 derecede soyunan, şort giyip, bone takan Akay, soğuğa aldırış etmeden kendisini kara bıraktı. Görenleri şaşırtan Akay, kar üzerinde denizdeymiş gibi bir süre yüzdü. Akay'a, çevredekiler de alkışlayarak, destek verdi. İstanbul'da da kış aylarında sıkça denize girdiğini anlatan Mehmet Şükrü Akay, soğukta karda yüzmenin sağlığa faydalı olduğunu savundu.



- Artvin

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi

Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı

Başkan Bayraktar: Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Hasar Tespitleri Acilen Yapılmalı