Eksi 6 derecede şort giyip kar altında türkü söyledi - Son Dakika

Eksi 6 derecede şort giyip kar altında türkü söyledi

MALATYA - Malatya'da yaşayan 57 yaşındaki cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın, eksi 6 derecede kar altında şort giyip klarnet çalarak 'Kar yağar kar üstüne' türküsünü söyledi.

Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonu'nda yıllardır bir kamelyada yaşayan ve yılın büyük bir bölümünü burada geçiren cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın, eksi 6 derecede kar altında şort giyip klarnet çalarak 'Kar yağar kar üstüne' türküsünü söyledi.

Cümbüşü ve klarneti ile Kayaarası Kanyonu'nda kar altında mini bir konser veren Aydın'ı çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.