EKSİ 6 DERECEDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE; 1200 POLİS GÖREV YAPTI - Son Dakika

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bağlar ilçesinde 1200 polisle başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 80 kritik noktada, eksi 6 dereceye rağmen ara sokaklarda ve caddelerde sürdü.

Bağlar ilçesinden gelen yoğun 'uyuşturucu satışı ve kullanımı' ihbarları sonucu İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla geçen yıl 21 Eylül'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başladı. Proje kapsamında uyuşturucu ile mücadele eden ekipler, video ve fotoğraflarla tespit edilen 80 kritik noktada arama ve kontroller yapıyor. İlçenin Kaynartepe Mahallesi'ne konuşlanan ekipler, burada hem yaya hem de zırhlı araçlarla devriye görevi yürütüyor. Görev alan ekiplere özel harekat timleri de destek veriyor.

MAHALLELİ EKİPLER İÇİN ATEŞ YAKTI

Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçede ekipler, soğuğa rağmen denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde şüpheli kişileri ve otomobilleri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Sokak aralarında da uygulama yapan ekiplerin üşümemeleri için mahalle halkı da ateş yaktı. Bu arada ekiplerden kaçan 2 şüpheli, sıkı takiple sokak arasında yakalandı. 2 şüphelinin üst araması yapıldı. Üzerinden uyuşturucu çıkan 1 şüpheli, gözaltına alındı.