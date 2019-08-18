Eksi 6 puanla lige başlayan Eskişehirspor Keçiörengücü maçına hazır
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:38 Kaynak: İHA
Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Eskişehirspor, yarın Eskişehir Yeni Stadyum'da Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Fuat Çapa
'nın öğrencileri Keçiörengücü maçı hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, yön değiştirme ve sprint koşular ile son buldu. Eksi 6 puan ile lige başlayacak olan Eskişehirspor, ligin ilk haftasını galibiyetle kapatmak istiyor.
Diğer yandan siyah-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Bedirhan Altunbaş'ın ise tedavisine devam edildi. - ESKİŞEHİR
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