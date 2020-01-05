Eksi 7 derecede 3 kilometre yol yürüdüler - Son Dakika
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Eksi 7 derecede 3 kilometre yol yürüdüler

6 saat önce

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Eksi 7 derecede 3 kilometre yol yürüdüler, System.String[]

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.


Sivas'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen anma yürüyüşü için Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, Kardeşler Tepesi'ne yürüdü. Sıcaklığın eksi 7 derece ölçüldüğü havada gerçekleştirilen yürüyüşe; Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Havadan da görüntülenen yürüyüş yaklaşık 3 kilometre gidildikten sonra Kardeşler Tepesi Mesire Alanında sona erdi. Burada önce şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. - SİVAS

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi, Sarıkamış, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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