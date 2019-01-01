Son Dakika Haberleri: Eksi 8 Derecede Ekmek Parası

Eksi 8 Derecede Ekmek Parası

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde kurulan pazarda esnaflar, eksi 8 derece soğuğa karşı ateş yakarak satışlarını sürdürdü.

Eksi 8 Derecede Ekmek Parası, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde kurulan pazarda esnaflar, eksi 8 derece soğuğa karşı ateş yakarak satışlarını sürdürdü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede termometreler eksi 8 dereceyi görürken, soğuk hava her hafta kurulan pazarı da etkiledi. Bazı esnaflar soğuk hava nedeniyle araçlarını çalıştıramayınca pazara gelemedi. Pazarda tezgah açan esnaflarda, yaktıkları ateş ile kendilerini soğuk havadan korumaya çalıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, Güncel
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