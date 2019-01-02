Eksi 8 Dereceyi Gören Seyfe Gölü Buz Tuttu
36 dakika önce
Eksi 8 dereceyi gören Seyfe Gölü Buz tuttuKIRŞEHİR - Kırşehir'deki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, hava sıcaklığının-8 dereceye düşmesiyle birlikte buz tuttu.
Eksi 8 dereceyi gören Seyfe Gölü
Buz tuttu
KIRŞEHİR - Kırşehir
'deki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, hava sıcaklığının-8 dereceye düşmesiyle birlikte buz tuttu.
Yılın dört mevsiminde farklı kuş türlerinin ziyaret ettiği Seyfe Gölünde kış yüzünü gösterdi. -8 dereceye kadar düşen sıcaklığın etkisiyle Seyfe Gölü buz tuttu ve kuşların gölde barınma ihtimalleri azaldı. Konuyla ilgili bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, hava şartları nedeniyle kuş türlerinin sayısında azalma olduğunu söyledi. Çetiner, "Kış mevsiminden dolayı kuşların gölde barınma şartları zorlaştı. Şu anda daha çok angıt, ördek, kaz sürüleri görülebiliyor" dedi.
Seyfe Gölü, Orta Anadolu'da bulunan birkaç tuzlu gölden biri Kırşehir'in kuzeydoğusunda yer alan göl, Mucur
ilçesine 16 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı
70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz