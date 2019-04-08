Son Dakika Haberleri: Eksi Bir Filmi

Eksi Bir Filmi

1 saat önce

Eksi Bir filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eksi Bir filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yarı felçli, meczup bir adam olan Şemsi, ısınmak için girdiği kültür merkezinden zabıtalar tarafından çıkarılır. Bel altı reflekslerini kaybeden Şemsi, idrar ve dışkısını yaptığının farkında olmaz. Zabıtalar Şemsi’yi arabaya alarak onu yerleştirecekleri bir kurum bulmak için yola koyulurlar. Arabanın içerisine sinen kokudan bunalan zabıtlar soğukla yüzleşmek zorunda kalır. Mekan mekan gezerlerken Şemsi’nin hayatına dokunan zabıtalar onun yaşamında kendilerine ait parçalar bulurlar.


Yönetmen: Orhan Oğuz
Senaryo: Orhan Oğuz, Eyüphan Erkul
Oyuncular: Nilüfer Açıkalın, Metin Bilgin, Ercan Kesal, Serkan Ercan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Eksi Bir
Yapımcı Firma: Kardeş Sanatlar Film Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 03.05.2019

Eksi Bir Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com

Orhan Oğuz, Şemsi Tebrizi, Sinema
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