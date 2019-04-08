Eksi Bir Filmi
1 saat önce
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Yarı felçli, meczup bir adam olan Şemsi, ısınmak için girdiği kültür merkezinden zabıtalar tarafından çıkarılır. Bel altı reflekslerini kaybeden Şemsi, idrar ve dışkısını yaptığının farkında olmaz. Zabıtalar Şemsi’yi arabaya alarak onu yerleştirecekleri bir kurum bulmak için yola koyulurlar. Arabanın içerisine sinen kokudan bunalan zabıtlar soğukla yüzleşmek zorunda kalır. Mekan mekan gezerlerken Şemsi’nin hayatına dokunan zabıtalar onun yaşamında kendilerine ait parçalar bulurlar. Yönetmen:
Orhan OğuzSenaryo:
Orhan Oğuz, Eyüphan ErkulOyuncular: Nilüfer Açıkalın
, Metin Bilgin, Ercan Kesal
, Serkan
ErcanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Eksi BirYapımcı Firma:
Kardeş Sanatlar Film Prodüksiyon Yapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
110 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
03.05.2019Eksi Bir Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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