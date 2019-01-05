Ekşi: İstanbul Havalimanı'nı Şimdiye Kadar 111 Bin 371 Yolcumuz Kullandı
42 dakika önce
TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılıştan bu zamana kadar İstanbul Havalimanı'ndan 111 bin 317 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.
TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi
, açılıştan bu zamana kadar İstanbul
Havalimanı'ndan 111 bin 317 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Twitter
adresinden açıklama yapan THY
Genel Müdürü Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nı şimdiye kadar 111 bin 371 yolcumuz kullandı. 10 Ocakta başlayacak ilave iç ve dış hat seferlerimiz ile günde 32 seferin üzerine çıkıyoruz. Promosyon fiyatları ile hem uçuşunuzu yapın hem büyük projeyi görün. İstanbul Havalimanı ile THY yüksekten uçacak" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:10 Kaynak: DHA
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