Son Dakika Haberleri: Ekşi: İstanbul Havalimanı'nı Şimdiye Kadar 111 Bin 371 Yolcumuz Kullandı

Ekşi: İstanbul Havalimanı'nı Şimdiye Kadar 111 Bin 371 Yolcumuz Kullandı

42 dakika önce

TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılıştan bu zamana kadar İstanbul Havalimanı'ndan 111 bin 317 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.

Ekşi: İstanbul Havalimanı'nı Şimdiye Kadar 111 Bin 371 Yolcumuz Kullandı, System.String[]
TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılıştan bu zamana kadar İstanbul Havalimanı'ndan 111 bin 317 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.

Twitter adresinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nı şimdiye kadar 111 bin 371 yolcumuz kullandı. 10 Ocakta başlayacak ilave iç ve dış hat seferlerimiz ile günde 32 seferin üzerine çıkıyoruz. Promosyon fiyatları ile hem uçuşunuzu yapın hem büyük projeyi görün. İstanbul Havalimanı ile THY yüksekten uçacak" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:10 Kaynak: DHA

Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi
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