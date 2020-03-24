"Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz' - Son Dakika

"Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz"

6 saat önce

"Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz" Ekşi mayalı ekmeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.

"Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz"

BURSA - Ekşi mayalı ekmeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ekmek ustası Naci Türk, yaptıkları ekşi mayalı ekmekler ile ilgili bilgiler verdi. Türk, "Ekşi mayalı ekmek, sağlık ve bereket olmak üzere 2 ayrı önemli unsuru bünyesinde barındırır. Ekşi mayalı ekmek; geç bayatlar. Unutkanlığı azaltır. Sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar ve bayatlamaz. Gerçek bir ekşi mayalı ekmek kalın ve silikonizedir. İçinde peynir gibi gözenekler oluşturur. Gerçek bir ekşi mayalı ekmekte olması gerektiği gibi biz, ekmeklerimizi 30 saat fermantasyon yöntemiyle buzdolabında bekletiliyoruz. Benim ayrıca özel oluşturduğum bir formül var. Bu formül sayesinde ekmek daha sağlıklı hale geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Mevcut bilinen yöntemlerle tutulan ekşi mayanın kendi geliştirdiğim bir formülle faydalı bakteri oranını artırıyorum. Bu oran arttıkça da ekmek yapım esnasında soğuk hava yardımıyla 30 saat ekmekle mayayı karıştırarak, mayadaki bakterilere undaki gluten seviyesini yediriyorum. Ekmekteki gözeneklerin çıkması mayanın gluten seviyesini en aza indirdiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir ekmeğin doğal olacağına ve buna bağlı olarak da bereketli bir hale geleceğine işaret eden Naci Türk, "Ülkemizde sanayi mayasıyla yapılan ekmekler belli bir zaman bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ama biz özümüzden kopmayarak ekşi mayalı ekmeğe yönelmeliyiz. Çünkü ekşi mayalı ekmeğin sağlık açısından birçok faydası var. Sağlıklı ve doğal bir ekmek, ayrıca bereket getirir. Ülkemizde ekmek israfı oldukça fazla. Araştırmalar sonucunda ülkemizde yılda 1 milyar 700 milyon ekmek çöpe gidiyor. Sanayi mayaları nedeniyle bir ekmek 2 gün içinde bayatlıyor. Buna karşın ekşi mayalı ekmeğin bir dilimi bile israf olmuyor. Bizim sanayi mayasını firmamıza sokmayarak, kendi formülümüz olan ekşi maya ile yatığımız bir ekmek normal ortamda en az 5, en fazla 8 gün, dolapta 16 gün ve difrizde 6 ay kendini muhafaza edebiliyor. İşte benim amacım bu ekmek israfına dikkat çekmek ve milli ekonomimize katkı sağlamak. Bir ülkede ekmek çöpe gitmezse, bereket artar. Toprak daha fazla dinlenir, çiftçi daha az gübre atar. ve böylece daha katkısız, daha doğal bir bereket ortaya çıkar" diye konuştu.

Ekşi mayalı ekmekle bağışıklık sistemi güçlendirilerek korona virüse karşı tedbir alınabileceğini söyleyen işletme sahibi Hakan Küçük ise, "Virüsten kendimizi ekşi mayalı ekmek yiyerek koruyabiliriz. Ekşi mayalı ekmeğin içinde bulunan probiyotikler, undaki gluten seviyesini en aza indiriyor. Bu da bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yol açıyor. Türkiye'de ticari ve endüstriyel maya kullanmadan ekmek üretimi yaparak, örnek bir model olmak istiyoruz" dedi.

Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz

Karacabey, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronadan kendimizi koruyabiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]