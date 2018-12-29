Son Dakika Haberleri: - Eksi On Derecede Bir Yanda Kayak, Diğer Yanda Havuz Keyfi

- Eksi On Derecede Bir Yanda Kayak, Diğer Yanda Havuz Keyfi

1 saat önce

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden Uludağ yılbaşı tatili sebebiyle dolup taşıyor.

- Eksi On Derecede Bir Yanda Kayak, Diğer Yanda Havuz Keyfi, System.String[]
Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden Uludağ yılbaşı tatili sebebiyle dolup taşıyor. Zirveye gelen yerli ve yabancı turistlerin bazıları eksi 15 derece soğukta kayak yaparken, bazıları ise açık havada havuz keyfi yaşıyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ yoğun kar yağışının ardından dünya çapından ve yurt içinden gelen turistlerin uğrak yeri haline geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Bununla birlikte otellerdeki doluluk oranı yıl başında 100'de yüze, sömestr tatili için yapılan rezervasyonlarda ise yüzde 95 oranına ulaştı. Otelciler gelen misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Uludağ'da bazı misafirler kayak yaparken, bazıları ise termometrelerin eksi 15 derece gösterdiği hava da havuz keyfi yapıyor. Etrafı karlarla çevrili olan havuza mayo ve şortlarıyla gelen tatilciler önce kara, ardından havuza atlıyor. Havuzun sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, tatilciler eksi on derecede ter atıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:42 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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