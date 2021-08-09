Ekşi Sözlük'ün 'ayaklanma' içeriği hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Ekşi Sözlük isimli sosyal medya paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan, "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve altında yer alan paylaşımlarda suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu tespit edilerek, şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL