'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı

09.03.2022 16:43
'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 'eksik çay' koyulduğu iddiasıyla çıkan kavgada çay ocağını işleten baba ile oğlunu bıçaklayarak kaçan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 'eksik çay' koyulduğu iddiasıyla çıkan kavgada çay ocağını işleten baba ile oğlunu bıçaklayarak kaçan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerden E.H.'nin (37) kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 10, kardeşi T.H.'nin (26) ise kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Zeybek Mahallesi, İkinci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 09 P 0001 plakalı otomobili tamir ettirmek için sanayi sitesine gelen 2 kişi, Şükrü Eviz (55) ile oğlu Sezai Eviz'in (24) işlettiği çay ocağında sipariş verdi. Çayın bardağa eksik doldurulduğunu söyleyen şüpheli ile Sezai Eviz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada şüphelilerden biri, cebinden çıkardığı bıçakla Sezai Eviz'i kasığından bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen baba Şükrü Eviz de sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı.

Kavganın ardından 2 kişi, araçlarına binip olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan baba Şükrü Eviz ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Sezai Eviz ise Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sezai Eviz'in hayati tehlikesi olduğu, baba Şükrü Eviz'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDUOlaydan sonra polis, 09 P 0001 plakalı otomobili takibe aldı. Araştırma başlatan ekipler, 2 şüphelinin kaçtığı 09 P 0001 plakalı otomobili Kocagür Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobilin bulunduğu bölgede yapılan aramalarda bir evde saklandıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Polis, T.H. (26) ve E.H.'nin (37) isimli şüphelilerin kardeş olduğunu belirlerken, E.H.'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 10, kardeşi T.H.'nin ise kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı
YORUMLAR
500
Aydın'da 'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 yaralı Aydın'da 'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 yaralı Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı

Efeler, Zeybek, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
12:11 Köy evlerinde duvar boyası olarak kullanıyor! Kanser yapan 'Asbest'li köylerin haritası çıkarıldı
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: 'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement