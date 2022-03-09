'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 'eksik çay' koyulduğu iddiasıyla çıkan kavgada çay ocağını işleten baba ile oğlunu bıçaklayarak kaçan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerden E.H.'nin (37) kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 10, kardeşi T.H.'nin (26) ise kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Zeybek Mahallesi, İkinci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 09 P 0001 plakalı otomobili tamir ettirmek için sanayi sitesine gelen 2 kişi, Şükrü Eviz (55) ile oğlu Sezai Eviz'in (24) işlettiği çay ocağında sipariş verdi. Çayın bardağa eksik doldurulduğunu söyleyen şüpheli ile Sezai Eviz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada şüphelilerden biri, cebinden çıkardığı bıçakla Sezai Eviz'i kasığından bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen baba Şükrü Eviz de sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı.