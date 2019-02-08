Eksik Fener 87'de Yıkıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Süper Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe
'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar bu galibiyet ile puanını 25'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Kayserispor atağında Lopes, yaklaşık 40 metre sürerek getirdiği topla ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği top Volkan'ın elinde kaldı. 20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici
geçti. Ekici'nin vuruşu barajı geçerken kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 31. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar topu ceza sahası içerisine gönderdi. Soldado'dan önce müdahale eden Kayserispor defansı topu kornere gönderdi. 45+2. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kucher'e sert bir müdahalede bulunan Soldado, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 50. dakikada organize gelişen Kayserispor atağında Chery
ile duvar pası yapan Şamil'in şutunda top kaleci Volkan'da kaldı. 55. dakikada Fenerbahçe atağında Moses topu savunmanın üstünden Jailson
ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda Lung topu kornere çeldi. 62. dakikada Deniz Türüç
'ün sağ taratan yaptığı ortaya defansın önünde yükselen Kravets kafa ile Umut'a aktardı. Tecrübeli oyuncu düzgün bir kafa vuruşu ile topu Volkan'ın üzerinden ağlara gönderdi. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy
, Kravets'in faul yaptığı gerekçesi ile verdiği gol kararını iptal etti. 74. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti. 86. dakikada Eljif Elmas
'ın kaybettiği top ile sol kanattan gelen Chery'nin arka direğe düzgün ortasına iyi yükselen Kravets, topu sert bir kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy
x, Volkan Ahmet Narinç x İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xxx, Lopes xx, Sapunaru xx (Varela dk. 58 xx), Kana Bıyık x, Kucher xx, Bernard Mensah xx, Şamil Çinaz
xx, Deniz xx, Chery xxx, Kravets xx (Hasan Hüseyin
dk. 88 ?), Umut xx Yedekler: Muammer, Emre Demir
, Hakan Çıtak
, Berkan, Mert, Atila Turan Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Neustadter xx, Hasan Ali
xx, Serdar Aziz
x, Mehmet Ekici x (Moses dk. 46 xx), Nebil Dirar xx, Tolgay Aslan x (Frey dk. 72 x), Ayew x (Eljif Elmas dk. 82 ?), Jailson x, Soldado x Yedekler: Harun, İsmail Köybaşı
, Alper, Ferdi, Miha Zajc, Valbuena, Slimani Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Artem Kravets (dk. 86) (İstikbal Mobilya Kayserispor) Kırmızı kartlar: Soldado (dk. 45+2), Tolgay Arslan (maç sonrası) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Kucher, Lung (Kayserispor), Isla, Moses, Frey (Fenerbahçe)
(Alparslan Ötüken - Turan Bulut - Erhan Kan/İHA)