Eksik Galatasaray kritik virajda

Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray, yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor'a evinde 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılıların artık puan kaybına tahammülü yok.

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi Atilla Karaoğlan olacak.Şampiyonluk yolundaki kritik viraj öncesi Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Çaykur Rizespor maçında gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düşen DeAndre Yedlin, Marcao ve Luyindama yarın forma giyemeyecek. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın da hastalıkları sebebiyle oynayamayacak olması takımdaki eksik sayısını artırdı. Öte yandan, Kerem Aktürkoğlu da adalesinden sakatlandı. Birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak Hatayspor karşılaşmasına hazırlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, hafta boyu oyun sistemi ve karşılaşmanın şifreleri üzerinde çalıştı.TEK SANTRFORA DÖNÜŞSon iki maçta sahaya çift santrfor sistemiyle çıkan Galatasaray'da teknik patron Terim, Hatayspor karşılaşmasının ana planını tek santrfora göre yaptı. Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda savunmanın merkezinde Donk'un yanında genç Ozornwafor hazırlandı. Sağ bekte ise Yedlin'in yerine Martin Linnes düşünülüyor. En ileriye Kolombiyalı yıldız Falcao planlanırken, Sofiane Feghouli de 11'e monte edilecek.YOLCULUK BUGÜNGalatasaray bugün Florya'daki son çalışmasını yapıp saat 16.00'da uçakla Hatay'a hareket edecek.TERİM'SİZ KAYIP 5 PUANBu arada, teknik direktör Fatih Terim'e Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, dün Tahkim Kurulu tarafından onandı. Tecrübeli teknik adam kulübede görev yapamayacak. Takımın başında sahaya Levent Şahin çıkacak.Galatasaray bu sezon Fatih Terim'siz 4 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar Terim'siz ilk 2 maçını kazansa da sonraki 2 maçta sıkıntı yaşamış, bu süreçte Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2 puan bırakmış, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup olmuştu.Sarı-kırmızılıların Fatih Terim'siz çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: Galatasaray-Göztepe: 3-1Trabzonspor-Galatasaray: 0-2Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3

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