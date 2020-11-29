Eksik Göztepe seri arıyor

SÜPER Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Ankaragücü'nü 3-1 yenerek son veren Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Ideye ve Alpaslan'ın sakat olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ndiaye, Obinna ve Mossoro'nun durumları maç saati netleşecek. Bir yandan koronavirüs salgınıyla da boğuşan Göztepe'de test sonuçları pozitif çıkıp karantina süreçleri devam eden 6 futbolcu görev yapamayacak. Karşılaşma öncesi Göztepe'nin 8 maçta 11 puanı bulunurken Sivasspor ise yine 8 maçta 9 puan topladı. Teknik direktör İlhan Palut, önemli eksiklerine rağmen yine kazanmak istediklerini söyledi.