Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza - Son Dakika

Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza

6 saat önce

Zonguldak'ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.

Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza, System.String[]

Zonguldak'ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.


Zonguldak'ta zabıta ekiplerince ekmek fırınları, simit fırınları, ekmek satış noktaları ve market işletmelerinde denetimler düzenlendi. Ekmek ve simit gramajları denetimi neticesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 06.02.2020 tarih ve 8-12 sayılı kararına aykırı olarak eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin sıklaşarak süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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