Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi - Son Dakika
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Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi

01.04.2022 12:25
Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği ve fiyat denetimi yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği ve fiyat denetimi yaptı. Eksik gramajlı ekmek sattığı tespit edilen fırınlara ceza kesildi.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane, fırın ve marketleri denetledi. Belediye ekipleri ayrıca gıda ürünlerinde de KDV indirimi denetimi yaptı.

HİJYEN KOŞULLARINA UYMAYANLARA CEZA

Ramazan ayının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde kontroller yapan ekipler, imalathanelerin mutfak, banyo ve tuvaletlerini de kontrol etti. Kullanılan malzemelerin tarihleri, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerini de denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajla ekmek satan işyerlerine ceza kesti.

KDV İNDİRİMİ VE FİYAT KONTROLÜ YAPILDI

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştıracak olan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşa gıda ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaşması için gereken tedbirleri alırken gelen şikayetleri de değerlendirecek.


Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi
Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi
Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi
Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi
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Zabıta Müdürlüğü, Büyükçekmece, Ramazan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eksik gramajlı ekmek satan fırınlara ceza kesildi - Son Dakika


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