Son Dakika Haberleri: Eksik gramajlı ekmekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Eksik gramajlı ekmekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaptığı denetimde eksik gramajlı olduğu belirtilen 72 ekmeği ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Eksik gramajlı ekmekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaptığı denetimde eksik gramajlı olduğu belirtilen 72 ekmeği ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, belediyeye gelen şikayetler üzerine yaptığı denetimlerde tezgahlarda satılan 72 ekmeğe gramajı düşük olduğu için el koydu.

Zabıta tarafından iş yerleriyle ilgili yasal işlem başlatılırken el konulan ekmekler de Dervişpaşa Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Zabıta amiri Sedat Balta, eksik gramaj konusunda daha önce iş yerlerinin uyarıldığını, yapılan denetimlerde el konulan ekmekleri ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:37 Kaynak: AA
Gaziantep, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 15:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eksik gramajlı ekmekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]