Eksik Karşıyaka'nın konuğu Altındağ

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede İçel İdmanyurdu ve Somaspor'la puanlarını eşitleyen Karşıyaka, yarın Altındağspor'u tek başına tekrar liderlik koltuğuna kurulma hedefiyle ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Haftalardır gençlerdeki vakalar dışında as kadrosunu koronavirüs salgınından korumayı başaran yeşil-kırmızılılarda mücadele öncesi yapılan PCR testlerinde 3 ismin sonucu pozitif çıktı.Karşıyaka'da koronavirüse yakalanan 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 takım çalışanı izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Bu isimlerin hafif semptomlar gösterdikleri öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda ameliyat olup devreyi kapatan Burak da forma giyemeyecek. Ligde bu maç öncesi Karşıyaka 28 puan ve averajla üçüncü sırada yer alırken, Altındağ ise 18 puan topladı. Karşıyaka'nın sahaya; "Erdoğan, İlyas, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Fatih, Namık Barış, Mustafa Aşan, Battal, Hakan Kuş" 11'iyle çıkması bekleniyor.