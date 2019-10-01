Son Dakika Haberleri: "Eksik para üstü" bahanesiyle dolandırıcılık
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"Eksik para üstü" bahanesiyle dolandırıcılık

21 dakika önce

Bartın'da mağaza ve marketlerde kasiyerden eksik para üstü aldığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da mağaza ve marketlerde kasiyerden eksik para üstü aldığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağaza ve marketlerden alışveriş yaparak el çabukluğuyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin kasiyerlere verdiği paranın üstünü aldıktan sonra el çabukluğuyla parayı değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheli E.K'yi Karabük'te suçüstü yakaladı.

Bartın'ın yanı sıra Zonguldak ve Karabük'te de birçok markette kasiyerleri dolandırdığı belirlenen şüphelinin kullandığı araçta dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği değerlendirilen sigaralar ele geçirildi.

Dolandırıcılık alışkanlık yapmış

Şüphelinin, gittiği marketlerden genellikle 15 lira tutarında alışveriş yaptığını, karşılığında kasiyere 100 lira verdiğini, para üstü olarak aldığı 50 liralık banknotu 5 lirayla değiştirerek kasiyeri eksik para üstü bahanesiyle dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, dolandırıcılığın alışkanlık boyutuna geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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