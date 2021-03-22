Eksik Pınar Karşıyaka salladı yıkamadı - Son Dakika

Eksik Pınar Karşıyaka salladı yıkamadı

22.03.2021 12:44
Eksik Pınar Karşıyaka salladı yıkamadı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla son iki sezondur yaptığı çıkışla yine zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, 3 yabancıyla oynamak zorunda kaldığı maçta lider Anadolu Efes'e evinde 98-89 yenilmekten kurtulamadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla son iki sezondur yaptığı çıkışla yine zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, 3 yabancıyla oynamak zorunda kaldığı maçta lider Anadolu Efes'e evinde 98-89 yenilmekten kurtulamadı. Son 16 maçta 15 galibiyet alıp ikinci sırada yer aldığı ligde zirvedeki Anadolu Efes'i ağırlayacağı maç öncesi en etkili yıldızlarından M'Baye'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Pınar Karşıyaka, geçen hafta PCR testi pozitif sonuçlanan Mahir ve sakatlığı bulunan DJ Kennedy'den de yararlanamadı.

EuroLeague'in en güçlü kadrolarından birine sahip rakibi karşısında eksik kadrosuna rağmen ilk yarıda 11 sayı farkla öne geçen Karşıyaka, ardından rakibine direnemedi. Ligdeki 4 haftalık galibiyet serisi son bulan Pınar Karşıyaka, 25 maçta 20 galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun önünde ikinci sıradaki yerini korudu. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle eksik oynamak zorunda kaldıklarını belirten Ufuk Sarıca, takımını Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Anadolu Efes karşısındaki performanslarından dolayı kutladı. Sarıca, "Özellikle savunma kısmının çok üst düzeyde yaptık. Hücum ve maçın geneliyle ilgili takımımla gurur duyuyorum. Bu kadar eksikken, sahaya 10 kişi çıkmışken Anadolu Efes gibi bir takıma karşı son 2 dakikaya kadar oyunun içindeydik" dedi.

AVRUPA'DA RAKİP HOLON

Ligde eksik kadroyla Anadolu Efes'e mağlup olan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki dördüncü hafta mücadelesinde yarın İsrail ekibi Hapoel Unet-Credit Holon'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip M'Baye ve Kennedy'den maçta yine faydalanamayacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, son 3 maç öncesi Holon ve Happy Casa Brindisi'nin averajla önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Temsilcimiz bu maçı da kazandığı takdirde İsrail ekibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü de eline alarak 8'li Final için çok büyük avantaj yakalayacak.


Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eksik Pınar Karşıyaka salladı yıkamadı - Son Dakika Spor


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