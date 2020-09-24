Eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK'nin 206. maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis...
Eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK'nin 206. maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
Eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK'nin 206. maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK'nin 206. maddesi kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis... - Son Dakika
Son Dakika ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı 2 erkek ile 1 kadın, sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak